Vaccinazioni, dal 21 febbraio al Pala Borgia per il personale scolastico

Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, accogliendo una richiesta del presidente della regione Puglia Michele Emiliano, ha messo a disposizione il Pala Disfida “Borgia” per l’esecuzione dei vaccini anti Covid (AstraZeneca, Pfizer e Moderna) al

personale scolastico, docente e non docente che si è prenotato, delle scuole comunali della città, per un numero stimato di circa 500 persone.

Oggi il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne, ha comunicato che le operazioni si svolgeranno nella giornata di domenica prossima, 21 febbraio, a partire dalle 8.30.

“In linea con le indicazioni governative, di utilizzare grandi strutture per ottimizzare e velocizzare le operazioni per le vaccinazioni – ha detto il sindaco – abbiamo accolto ben volentieri la richiesta di Emiliano, la cui proposta era di concentrare in solo luogo, Barletta, la vaccinazione del personale scolastico dei tre capoluoghi della Bat, ma i miei colleghi di Andria e Trani hanno preferito procedere per proprio

conto”.

“L’Amministrazione comunale è al lavoro per fornire la migliore accoglienza, la massima assistenza e tutto quanto necessario e per

questo voglio ringraziare gli assessori Nicola Gambarrota e Ruggiero Passero per il lavoro che stanno svolgendo, per organizzare tutto al meglio, in collaborazione con il responsabile del Dipartimento di prevenzione a Barletta, dottor Sabino Falco”, ha detto il sindaco Cannito.

“Perché tutto si svolga nel migliore dei modi – ha aggiunto il primo cittadino – coinvolgeremo anche i volontari che si occuperanno dell’accoglienza e della logistica in generale, insieme alla polizia locale, anche perché, quello di domenica sarà un test importante e le stesse modalità si potranno usare in futuro per altre categorie, a cominciare dai nostri vigili urbani, nella speranza che presto tutti potremo vaccinarci”.