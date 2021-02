Cadavere di un uomo trovato in un edificio sulla litoranea di ponente

Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, 15 febbraio, a Barletta, in un edificio in passato adibito a deposito di smistamento del sale, in fondo alla litoranea di ponente.

Si tratterebbe di un cittadino straniero e a dare l'allarme sarebbe stato un suo connazionale.

Sul posto il 118, Carabinieri e Vigili del fuoco.