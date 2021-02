Maltempo, allerta meteo sul territorio e per la città di Barletta

Per tutta la giornata di oggi e per le prossime 36 - 48 ore, è stato diramato un bollettino di allerta meteo dalla Protezione civile regionale per la Puglia, arancione per le nevicate e gelate e gialla per le precipitazioni.

Tale allerta riguarda anche il territorio nord barese e la città di Barletta. Si aspettano oltre alla pioggia già insistente e al forte vento finanche la possibilità di nevicate e gelate.

Pertanto, al seguente link del portale istituzionale del comune di Barletta, https://barletta.infoalert365.it, è possibile consultare, nella sezione Info Alert, le norme di comportamento in caso di nevicate e gelate.

Si raccomanda la massima prudenza e di evitare di uscire di casa se non per esigenze di lavoro o di estrema urgenza.