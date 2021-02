Puglia in zona gialla, a Barletta riaprono dehors e luoghi della cultura

Con il passaggio della Puglia in zona gialla, tornano i dehors nelle zone centrali della città, l’area del Castello e della Cattedrale e il centro storico.

Si tratta di zone nelle quali la possibilità che i locali tenessero all’esterno i tavolini era stata di fatto interdetta con quelle ordinanze che avevano disposto la limitazione di accesso e il divieto di stazionamento nelle medesime aree.

L’Amministrazione comunale, e nello specifico gli assessori alle Attività produttive Rosa Tupputi, alla Polizia locale Nicola Gambarrota, il presidente della commissione consiliare Attività produttive Luigi Dimonte e il consigliere Flavio Basile, delegato del sindaco in tale materia, intende dare un segnale al comparto produttivo locale, soprattutto agli esercenti e ristoratori su cui la pandemia ha gravato moltissimo dal punto di vista economico, a condizione che vengano rispettate tutte le norme anti Covid.

“La pandemia è ancora in corso – rammentano i rappresentanti istituzionali – pertanto serve attenzione e rispetto ferreo di tutte le prescrizioni proprio per evitare di dover richiudere tutto. Si raccomanda, pertanto, senso di responsabilità e la massima attenzione sia da parte dei cittadini che degli esercenti. I controlli saranno severi e rigorosi onde evitare che si creino assembramenti”.

Inoltre, a partire da lunedì prossimo, 15 febbraio, sarà possibile tornare a visitare Palazzo Della Marra con il nuovo allestimento della Pinacoteca “Rileggere De Nittis, oggi”, il Castello, la Cantina della Sfida, insomma i beni culturali della città.

Per il momento sarà possibile soltanto dal lunedì al venerdì e, non appena sarà consentito, anche nei fine settimana, così come auspicato dalla Commissione consiliare Cultura che si farà portavoce presso il Governo di tale possibilità.

Già oggi, invece, per celebrare lo storico scontro del 1503, sarà aperta la Cantina della Sfida, che purtroppo dovrà restare chiusa sabato 13.

Orari:

La Pinacoteca “De Nittis” a Palazzo Della Marra e il Castello saranno aperti dalle 9 alle 19; la Cantina della Sfida dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.