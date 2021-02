Rapina, stupefacenti e assembramento: operazioni della Polizia di Stato a Barletta

Negli ultimi giorni a Barletta si sono registrati quattro interventi da parte della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi gli agenti hanno proceduto all'arresto di un 39enne con precedenti di Polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'arrestato è stato ritenuto presunto responsabile di rapina ai danni di un cittadino barlettano, consumata alla fine della scorsa estate.



Inoltre i poliziotti della Volante, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale di Bari ed un Team Cinofili, nell'ambito di un'attività tesa al contrasto della commercializzazione delle sostanze stupefacenti, in via Ettore Fieramosca hanno controllato tre soggetti, tutti con precedenti di Polizia, di cui un sorvegliato speciale di P.S., uno, avvisato oralmente, ed un terzo sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, deferendoli per violazione delle prescrizioni loro imposte e contravvenzionandoli per violazione delle disposizioni vigenti in merito al COVID-19; durante detta attività, grazie ai cinofili della Questura di Bari, si è rinvenuta, nei pressi di una casa diroccata, una busta contenete 28 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 59 grammi.



Una seconda perquisizione è stata poi eseguita in via Canova, all'interno di un box interrato, dove sono state scoperte e identificate cinque persone, con precedenti di polizia, che nella circostanza erano intente a giocare a carte; due di queste sono state segnalate all'autorità Amministrativa anche per possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, e tutti, invece, sono stati contravvenzionati per violazione delle disposizioni vigenti in merito al COVID-19.



Infine, in vicoletto San Giacomo all'interno di un "sottano", i poliziotti hanno sorpreso 9 giovani che, dopo le 22.00, giocavano e consumavano la cena e per tale motivo sono stati tutti contravvenzionati per violazione delle disposizioni vigenti in merito al covid-19.