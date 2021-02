Ponte sulla statale 16 bis, al via i lavori di ristrutturazione

Inizieranno lunedì prossimo, 8 febbraio, i lavori di ristrutturazione del ponte della strada statale 16 bis, che sovrasta la strada 170 che collega Barletta ad Andria. A riferirlo è l’ingegnere Vincenzo Marzi, responsabile della Struttura territoriale di Anas Puglia, il quale ribadisce anche che su quell’opera, Anas ha compiuto numerose attività di verifica ispettiva, sia con i tecnici del territorio che con i progettisti appositamente incaricati di redigere il progetto esecutivo dei lavori. Lunedì prossimo partiranno le operazioni di cantierizzazione da parte impresa incaricata, e l’intervento durerà 120 giorni.

Questi lavori, per un valore di oltre 1.000.000 di euro, serviranno a risanare le parti in calcestruzzo e di acciaio ammalorate, oltre al rifacimento dei giunti e della pavimentazione, per ripristinare le condizioni di qualità dell’opera di quando era stata costruita.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, per l’inizio dei lavori. “Avendo da tempo sollecitato tale azione a tutela della sicurezza dei cittadini, ancorché ci fossimo accertati da subito della non pericolosità dell’infrastruttura, verificata da ansa, per la pubblica incolumità – ha detto il primo cittadino – ringrazio l’Anas per avere previsto un intervento così importante per la città e il territorio”.