Al via lavori Ciappetta Camaggi, deviazione del traffico dal primo febbraio

A partire dal primo febbraio cominceranno i lavori, appaltati da Anas, per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul canale Ciappetta Camaggi, all’altezza dell’ex mattatoio comunale di Barletta.

Tale intervento, tanto atteso, da circa dieci anni, quanto importante, perché servirà a mitigare il rischio idrogeologico che caratterizza la zona a causa delle esondazioni del canale in caso di piogge abbondanti, che provoca ingenti danni ai residenti e alle attività commerciali, per lo strozzamento del ponte sul canale, si concluderà, nelle previsioni di Anas, a settembre prossimo.

Fino ad allora, pertanto, e a partire dal primo febbraio, la viabilità sulla statale 170 che collega le città di Barletta e Andria, subirà dei notevoli cambiamenti.

Il transito dei mezzi leggeri, per entrambi i sensi di marcia, sarà garantito solo attraverso la percorrenza delle complanari.

I mezzi pesanti provenienti da Andria e diretti a Barletta potranno percorrere, come per i mezzi leggeri, la complanare lato nord (senso di marcia Barletta – Andria); i mezzi pesanti provenienti da Barletta o dalla statale 16 bis, fatta eccezione per gli autobus di linea, dovranno raggiungere Andria da Trani, attraverso la provinciale 130. Pertanto lo svincolo Barletta Centro della statale 16 bis sarà chiuso con preavviso e indicazione obbligatoria di uscita a “Trani Nord”.

Tale deviazione temporanea del traffico, che sarà opportunamente indicata da apposita segnaletica, creerà inevitabili disagi agli automobilisti e, fra essi, agli mezzi commerciali.

Si tratta, però, di un’opera strategica, del valore di 5.000.000 di euro che, una volta completata, offrirà alla città di Barletta e al territorio, notevoli vantaggi in termini ambientali, di sicurezza e di miglioramento di una arteria importantissima per la mobilità.

Per questo si invita la popolazione ad accettare con spirito di collaborazione le difficoltà derivanti dai lavori.