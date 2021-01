Soppressione passaggi a livello, accordo raggiunto: a breve ripresa dei lavori

Il percorso è tracciato e presto i lavori per la soppressione dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto potranno riprendere alacremente.

Ieri mattina, infatti si sono incontrati i referenti di RFI, AQP, Ferrotramviaria e dell’impresa Doronzo che sta realizzando l’intervento. All’esito dell’incontro è stato redatto un verbale che raccoglie la volontà delle parti.

“Si apprende che è stata trovata la soluzione per ovviare al problema della fornitura idrica e individuato il punto dell’attraversamento e chi lo realizzerà, l’impresa Doronzo, mentre AQP si occuperà della bretella”, ha detto il sindaco. “Siamo fiduciosi nella celerità con la quale tutti gli attori coinvolti – ha proseguito il primo cittadino - vorranno procedere affinché il cantiere riprenda l’attività e i lavori procedano di gran lena per arrivare alla consegna alla città di questa opera importantissima”.

“Come fatto fino ad ora – conclude Cannito – continueremo a monitorare e vigilare nel rispetto dei ruoli e a tutela del grande interesse pubblico che questi lavori rivestono”.