Soppressione passaggi a livello, incontro decisivo per la ripresa dei lavori

Questa mattina, alle ore 10, presso il cantiere per la soppressione dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto, a Barletta, si incontreranno i rappresentanti di RFI, Ferrotramviaria, impresa Doronzo e AQP per decidere la prosecuzione dei lavori e, nello specifico, il punto in cui dovrà essere realizzato l’attraversamento fra via Andria e

via Filannino.

Si ricorda che gli stessi si sono interrotti quando Acquedotto Pugliese si è reso conto che il progetto autorizzato da AQP stesso, e in parte già realizzato, avrebbe compromesso la regolare erogazione dell’acqua nella zona a ridosso dell’intervento, ricompresa fra via Zanardelli, via Cesare Beccaria, via Rosmini e via Romagnosi.

Alla luce di questo, AQP ha proposto a RFI un nuovo progetto, già autorizzato, per la realizzazione di una bretella lungo via Beccaria e via Zanardelli che consentirà la regolare fornitura idrica mentre l’impresa Doronzo, appaltatrice per RFI dei lavori di soppressione dei passaggi a livello, dovrà realizzare l’attraversamento della linea di Ferrotramviaria funzionale alla realizzazione della suddetta bretella.