Barletta, la Cgil raddoppia: due nuove sedi della Camera del lavoro

Una nel quartiere Barberini, alla periferia sud della città, l’altra in pieno centro a Barletta. La Cgil raddoppia le sedi della Camera del lavoro e così rende ancora più capillare la presenza del sindacato, assistenza e servizi inclusi, sul territorio comunale. La nuova sede della Cgil, cosiddetta 1, si trova in via don Pino Puglisi n. 24-26 in locali situati ad angolo con via Giovanni Falcone. La Cdl 2 è in piazza Aldo Moro n.29, meglio nota come piazza Roma. Trovano spazio nei nuovi ambienti anche il patronato Inca, l’assistenza fiscale del Caaf e l’ufficio vertenze del lavoro.

“La sede che abbiamo deciso di inaugurare nel quartiere Barberini ci dà la possibilità di dotare una vasta zona della città dei nostri servizi. Così la Cgil si avvicina ancora di più alle esigenze dei cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi”, spiega il coordinatore della Cdl di Barletta, Francesco Dambra. “L’altra sede, che abbiamo allestito in centro, è sicuramente più moderna e funzionale rispetto alla storica Cgil di via Milano che, seppur altrettanto centrale, era diventata piccola per la crescente richiesta di assistenza che registravano a Barletta”, aggiunge Biagio D’Alberto, segretario generale Cgil Bat.

Presso entrambe funzioneranno servizi di patronato (pensioni di ogni tipo, infortuni e malattie professionali, invalidità civile, posizione assicurativa, recupero contributi, riscatti e ricongiunzioni, indennità economica di disoccupazione, mobilità, malattia, maternità, assegni famigliari e Tfr, permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari), servizi fiscali (730 e Unico, Red e Detra, Isee, Iseeu, Imu e successione, regolarizzazione di Colf e badanti, bonus gas e elettricità) oltre che tutela legale e sindacale per tutti i lavoratori.