Buoni spesa, possibile verificare esito dell’istruttoria online

Nuove norme Eba su crediti deteriorati, sen. Damiani (FI): "A rischio milioni di famiglie"

"Il nuovo anno rischia di iniziare sotto i peggiori auspici per milioni di famiglie italiane già in grave difficoltà economica a causa della pandemia, se il governo non interverrà subito con provvedimenti ad hoc per ritardare l'entrata in vigore delle