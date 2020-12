Gazzetta del Mezzogiorno: il sindaco Cannito incontra editore, direttore e giornalisti

“Questa mattina (ieri, ndr) ho avuto l’onore di accogliere a palazzo di città Sebastiano Ladisa, che con suo fratello Vito è il nuovo editore de La Gazzetta del Mezzogiorno, il direttore Giuseppe De Tomaso e l’intera redazione, guidata da Rino Daloiso, del Nord Barese del giornale, il quotidiano più antico di Puglia, la cui lettura fa parte delle abitudini di molti barlettani”. Quello fra il sindaco di Barletta Cosimo Cannito e la nuova compagine editoriale, oltre ai giornalisti e al direttore dello storico quotidiano, è stato un dialogo che ha ripercorso le ultime vicissitudini del giornale e ha sottolineato il legame fra la città, il territorio e la Gazzetta del Mezzogiorno, con la speranza, che nelle parole dell’editore è diventata un impegno, affinché presto torni in edicola l’edizione dedicata alla Bat.

Il nuovo anno porterà tante novità, hanno annunciato il direttore De Tomaso e l’editore Ladisa e gli incontri e il dialogo con i rappresentanti istituzionali sono necessari a rinsaldare il rapporto con un territorio in cui il giornale crede e che, a sua volta, in questa storica testata si identifica.

“La nostra città e l’intera provincia – ha concluso il primo cittadino – ha bisogno della rappresentazione giornalistica ed editoriale della Gazzetta del Mezzogiorno e, soprattutto, che i giornali godano di buona salute perché vi sia pluralità di voci e di opinioni e perché la critica, soprattutto per chi è al governo, di una città, di un territorio, è importante. Perciò vi auguro buon lavoro!”.