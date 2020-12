Divieto di botti fino al 6 gennaio e mercato il 4 gennaio: ordinanze del sindaco di Barletta

Accogliendo la richiesta delle associazioni di categoria, il sindaco, Cosimo Cannito, con propria ordinanza, ha disposto lo svolgimento del mercato settimanale del sabato nella giornata di lunedì 4 gennaio, in modo da consentire il recupero del mercato che si sarebbe dovuto svolgere il 2 gennaio.

Si ricorda che è vietata la vendita di beni usati e che nelle giornate del 31 dicembre, 2 e 5 gennaio saranno consentite le sole attività mercatali per la vendita di beni alimentari, mentre il 30 dicembre e il 4 gennaio sarà consentita anche la vendita delle merci varie.

Il divieto di vendita, acquisto e uso di articoli pirotecnici destinati all’uso professionale, ovvero di petardi, razzi e tutti i prodotti che abbiano effetto “crepitante scoppiettante e fischiante”, è disposto da una ordinanza sindacale che sarà in vigore fino al 6 gennaio 2021. Sono consentite fontane, lancia coriandoli, girandole luminose, bottigliette a strappo, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili.

L’inosservanza dell’ordinanza prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a 500 euro, il sequestro del materiale pirotecnico illecitamente detenuto o venduto e l’applicazione di quanto previsto dalla legge per i rivenditori dei botti illegali.

Si raccomanda, pertanto, ai commercianti autorizzati, di esporre tutte le informazioni alla vendita sulla pericolosità insita comunque in tali prodotti e la necessità che vengano usati in modo appropriato; ai cittadini di acquistare artifici pirotecnici solo presso rivenditori autorizzati e di non raccogliere botti inesplosi né di riaccenderli.