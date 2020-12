Centrale operativa BAT 118 a Barletta? La proposta del sindaco Cannito

“Potrebbe trovare ospitalità a Barletta la Centrale operativa provinciale del 118, nella zona dell’ex mattatoio comunale, una collocazione ideale, dove è già previsto che sorga la caserma dei Vigili del Fuoco, e dove sarebbe strategico, a questo punto, realizzare anche il Dipartimento provinciale della Protezione Civile, così da costituire un vero e proprio Polo del Sistema di Emergenza Urgenza territoriale della Bat”. A proporlo è il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, vista l’approvazione in Consiglio regionale della istituzione della Centrale operativa del 118 della Bat.

“Voglio ringraziare i consiglieri regionali che hanno sollecitato e ottenuto tale importante risultato per questo territorio – aggiunge il primo cittadino – ancor più perché era un obiettivo che da anni, nella veste di responsabile del Dipartimento di Emergenza - Urgenza della Asl Bt, avevo chiesto e portato all’attenzione di tutti i tavoli istituzionali”.

“Ora però – aggiunge Cannito – dobbiamo fare di più, essere lungimiranti e costruire qualcosa di veramente importante e strutturato per il nostro territorio, concentrando tutto nella zona dell’ex mattatoio, in via Andria, attualmente nella disponibilità del Ministero dell’Interno per allocarvi il comando provinciale dei pompieri”.

“Si tratta - conclude il sindaco – di una collocazione strategica dal punto di vista della logistica e dei trasporti perché, in caso di necessità, da lì le più importanti arterie stradali sono immediatamente raggiungibili. Questo è il mio appello e mi auguro che ora, chi di dovere, voglia prendere in considerazione tale proposta”.