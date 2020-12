Delegazione UNCI BAT ricevuta dal Prefetto Valiante

Il Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani dott. Maurizio Valiante ha ricevuto il 23 dicembre una delegazione dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia Sezione provinciale Barletta Andria Trani guidata dal presidente provinciale Cav. Michele Grimaldi e costituita dal vicepresidente Cav. Riccardo Di Matteo, dal segretario Uff. Vito Dibitonto, dal consigliere Giacomo Basile e dal cav. Carlo Zanada.

Nel corso del cordiale incontro il presidente Cav. Grimaldi ha manifestato tutta la più ampia disponibilità per una collaborazione costruttiva con la Prefettura nell’interesse del territorio ed ha voluto ringraziare, a nome di tutti gli iscritti alla nuova sezione provinciale dell’UNCI, il Prefetto Valiante per aver accolto, con cordiale sollecitudine, la richiesta di incontro della neonata Associazione ed il Capo di Gabinetto Dott. Angelo Caccavone per la sua sempre squisita disponibilità ed indubbia professionalità dimostrata in anni di collaborazione.

Inoltre il Cav. Grimaldi ha affermato che questo particolare contesto storico mette tutti di fronte ad una sfida: ossia convertire un momento di difficoltà in una grande opportunità di rilancio per l’associazionismo, in quanto ci troviamo, oggi più che mai, a dover salvaguardare tutto ciò che di valido è stato prodotto in questi anni.

Il Prefetto ha accolto questa disponibilità esprimendo apprezzamento nei confronti di questo tipo di Associazioni che raccolgono personalità di esperienza e di rettitudine morale certificate dalla concessione di importanti onorificenze, ringraziando in particolar modo il presidente Grimaldi, nella sua veste di Direttore dell’Archivio di Stato di Bari, Barletta e Trani, per la sua ormai pluriennale collaborazione con la Prefettura così come l’Ufficiale Vito Dibitonto. A quest’ultimo sono state rivolte espressioni di apprezzamento per aver dimostrato una pronta e preziosa disponibilità quando interpellato.

Il presidente Grimaldi, a conclusione del cordiale e proficuo incontro, ha avuto il piacere di donare il crest della Associazione, il periodico dell’UNCI “Il Cavaliere d’Italia” e soprattutto la tessera di Socio Onorario, a Sua Eccellenza Valiante peraltro anch’egli insignito con l’onorificenza di Commendatore, esprimendo il desiderio di averlo gradito ospite nelle prossime manifestazioni in via di programmazione.

S.E. Valiante concludendo l’incontro ha voluto sottolineare come le Associazioni abbiano sempre positivamente inciso non soltanto nel modo di affrontare i problemi concreti del territorio, alla cui risoluzione concorrono, peraltro, altri soggetti non sempre animati dal loro medesimo entusiasmo e impegno e dal loro assoluto disinteresse nel bene operare, ma anche nel creare quel clima positivo e costruttivo in cui tutti, Istituzioni Civili e Religiose, Forze dell’Ordine e Cittadini, si sono riconosciuti come parte attiva, importante e significativa di un progetto più vasto di ricostruzione morale e civile della nostra Comunità.