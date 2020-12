Arciconfraternita Santo Legno della Croce, per Natale donati piumoni ai bimbi di Casa della Speranza

La fede e gli atti concreti. Questo pomeriggio, una delegazione di Confratelli dell'Arciconfraternita Santo Legno della Croce si è recata presso "Casa della Speranza" per far dono ai piccoli lì presenti di piumoni per affrontare l'inverno.



Nei periodi forti dell'anno liturgico, l'Arciconfraternita del Santo Legno della Croce si fa vicina alle varie realtà benefiche che insistono sul territorio cittadino per gesti di solidarietà concreta. In tempi ordinari, dunque fuori da questo periodo di pandemia, gli stessi confratelli dedicano anche del loro tempo a tali realtà. Non essendo possibile la presenza dei confratelli per motivi noti, questi ultimi non hanno voluto fare mancare il loro gesto caritatevole, in prossimità del Natale, questa volta nei confronti dei bambini presenti.