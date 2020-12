Buoni Spesa, cosa acquistare: niente alcol, farmaci e abbigliamento

Si informano i cittadini che i Buoni Spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

Non è consentito l’acquisto di alcol, liquori, vino e birra, spumanti, bibite analcoliche e frizzanti, Energy drink. Non è possibile acquistare cosmetici, abbigliamento, biancheria e farmaci.

In merito alla nuova domanda on line per i Buoni Spesa, presente al seguente link https://serviziadomanda.resettami.it/barletta, si precisa che una volta completato e inviato il modulo, il sistema non permette modifiche o invio di una seconda istanza rettificata.

Si invitano coloro i quali avessero necessità di supporto, a rivolgersi ai CAF convenzionati con il Comune di Barletta per offrire tale servizio. I cittadini che si rivolgeranno a questi Caf non dovranno sostenere alcun costo per il servizio.

Nella sezione Buoni spesa Covid-19, sulla homepage del portale istituzionale del comune, https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/, è possibile trovare l’elenco dei CAF aggiornato e anche quello degli esercizi commerciali che intenderanno accettare il pagamento con i Buoni Spesa che, si ricorda, saranno accreditati sulla tessera sanitaria del richiedente.

Per informazioni contattare i numeri: 351.2444060 e 351.2454642 dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e il giovedì ore 15.00 -17.00.