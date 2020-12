Il pediatra Michele Cicchelli vittima del Covid: il cordoglio di chi lo ha conosciuto

Il 6 dicembre scorso è scomparso il dott. Michele Cicchelli, medico, pediatra di famiglia, originario di Minervino Murge e residente a Barletta. Si è aggiunto, purtroppo, anche il suo nome alla lunga lista di medici che hanno contratto il virus, si sono ammalati e hanno perso la vita nel pieno svolgimento della professione durante la pandemia da SARS-CoV2.

Numerose sono le attestazioni di affetto da parte dei familiari e degli amici che con il dott. Cicchelli hanno condiviso brani più o meno lunghi e continuativi di una vita conclusasi prematuramente. Sono altrettanto numerosi i messaggi di stima e apprezzamento del valore, della capacità e della perizia che lo stesso poneva nell’esercizio della professione. Ne emergono brevi tratti di una vita piena di significati, di passioni, di quotidianità trascorsa sempre in bilico tra gli affetti familiari e lo svolgimento del lavoro di medico. In tante attestazioni, la sua azione quale pediatra di famiglia emerge quasi fosse il prolungamento e la profusione, verso i suoi pazienti, di quell’altissimo livello di attenzioni e disponibilità che aveva verso i propri congiunti, quasi li si potesse additare nel novero di una famiglia allargata.

La famiglia lo ricorda quale ‘sentinella n.2’ - così lo chiamava suo nonno Antonio Stefanachi, passando in rassegna i nipoti, nell’annunciare il suo arrivo nella casa di famiglia vicino alla stazione – unico fratello maschio tra le sorelle Margizia, Antonella e Vittoria; quale marito di Francesca Mennoia e padre di Roberta, Valentina e Giorgio che compongono il giro dei suoi affetti più cari, sempre attento e vigile nei loro confronti, base su cui costruire la quotidianità, radice e spiccato di un albero ben saldo da cui trarre forza e potersi protendere verso la luce e la vita.

Gli amici di infanzia e del periodo scolare lo ricordano quale secondogenito dei coniugi Sabino Cicchelli e Nunzia Stefanachi – lui ex-Sindaco di Minervino, tra i più apprezzati e indimenticati che il paese abbia avuto, e lei saldamente madre di famiglia ed unica ‘Signora’, agente del Consorzio Agrario Interprovinciale di Bari e Brindisi – ragazzo spensierato, dagli occhi chiari e di un colore profondo, amante del pallone, delle attività all’aria aperta e della bicicletta.

Gli amici di gioventù lo ricordano come ospite delle feste al bellissimo villino di famiglia, lungo la ferrovia, o come compagno dei viaggi ad Andria e a Bari, collega negli studi, caro a tutti. Gli amici di una vita lo descrivono come “sincero e diretto, qualche volta ruvido ma sempre generoso e attento, sempre disponibile”.

Coloro che lo hanno conosciuto nello svolgimento della professione lo descrivono come “un ottimo professionista, competente e paziente, appassionato del suo lavoro”; qualcuno lo chiama “dottore scienziato”, a ricordare la sua spiccata e mai interrotta propensione a documentarsi, ad aggiornarsi. Ne emerge una racconto pieno di vita, composto di pareri da lui dati, di terapie somministrate, di soluzioni di casi (anche difficili) che compongono la variegata aneddotica del quotidiano di un medico… e di un medico non di solo mestiere, di un medico per passione e abnegazione; il tutto, passato nel silenzio del segreto professionale, oscuro anche ai suoi più familiari, e che ora restituisce e compone le tracce più proprie della professionalità di Michele Cicchelli attraverso le attestazioni e le esternazioni dei moti d’animo degli stessi suoi pazienti, tracciando il ritratto di un uomo, di un padre di famiglia, di un medico che in ogni momento si è donato agli altri.

Forse l’attestazione di stima e affetto sincero più bella è quella delle parole di una mamma, rimasta avvolta nell’anonimato, affidate a uno dei tanti manifesti di cordoglio che si sono visti, tanto a Barletta quanto a Minervino: “Nessuna parola potrà mai colmare lo sconcerto e il dolore per la sua scomparsa. Ma una parola va detta: GRAZIE. È stato un esempio di come un medico dovrebbe essere, grande professionalità e grande disponibilità. La ricorderemo sempre, noi mamme e i nostri figli, suoi pazienti. Se lo merita, tutto. F.to Una mamma”.

Forse è questa la migliore lezione di vita del dott. Michele Cicchelli.

Non c’è carattere o preoccupazione personale che tenga. Si resta medici per sempre, quando la pratica dell’arte medica è fatta con passione e abnegazione. Si resta vivi, anche oltre i confini di un’esistenza spezzata prematuramente