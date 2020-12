Buoni Spesa, manifestazione d'interesse per esercizi commerciali disponibili

Il Comune di Barletta invita gli esercizi commerciali che svolgono attività sul territorio comunale e che intendono fornire generi alimentari di prima necessità alle famiglie che entreranno in possesso dei Buoni Spesa ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, a offrire la propria disponibilità al fine di costituire un elenco degli stessi.

Per I'erogazione dei buoni spesa non si utilizzerà più la modalità di stampa dei buoni spesa ma si caricherà l'importo del beneficio sulla tessera sanitaria del cittadino beneficiario. Si procederà all'erogazione tramite la ditta Shopping Plus con sede legale in Via Luciano Lama, 130 - 47521 Cesena (FC).

Per informazioni: info@shoppingplus.it - www.shoppingplus.it Tel. 0547 613432.

Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa dovranno compilare e sottoscrivere la manifestazione di interesse/atto unilaterale d'obbligo (Allegato A) di adesione al presente avviso con valore ex art. 1342 c.c.; lo stesso dovrà essere trasmesso sottoscritto con firma autografa, allegando allo stesso copia di documento di identità del legale rappresentante, e trasmesso a mezzo e-mail all'indirizzo esercenticovid19@comune.barletta.bt.it.