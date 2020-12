Una piccola e semplice storia a sfondo natalizio ci giunge in questo primo giorno di dicembre che dà il via al periodo di festività. Da qualche giorno l’hospice "Karol Wojtyla" di Minervino Murge è stato “riscaldato” da un gesto di amore, la donazione dell’albero di Natale. Un semplice dono in ricordo della Dott.ssa Raffaella Del Vecchio, scomparsa recentemente per un tumore, fatto dalle amiche e colleghe della medicina scolastica di Barletta.

Questo grande gesto è stato così contagioso a tal punto che gli operatori dell’hospice si sono attivati creando decorazioni personalizzate, in particolare le palline, con i nomi dei donatori. In cima al grande albero c’è un cuore “ in ricordo della Cara Raffaella “, lei che dall’alto ha mosso i cuori di tutti. Mentre i famigliari dei pazienti ricoverati vedendo attraverso le videochiamate il nuovo addobbo natalizio realizzato, hanno voluto contribuire regalando il presepio alla struttura!

"Il presepio e l’albero, simboli affascinanti del Natale, hanno portato nella famiglia dell’hospice il riflesso della luce e della tenerezza di Dio, per aiutare tutti a vivere la festa della nascita di Gesù" affermano dalla direzione generale dell'hospice. "Questo gesto ricorda un insegnamento di Madre Teresa di Calcutta la quale diceva : “Non importa quanto si dà ma quanto amore si mette nel dare.”