Manifesti contro il Sindaco Cannito, la solidarietà della Cgil

"La Camera del Lavoro di Barletta esprime la più totale ed incondizionata solidarietà al sindaco Cosimo Cannito e stigmatizza nel modo più assoluto il comportamento vigliacco ed indegno di chi, rifugiandosi nell'anonimato, manifesta un profondissimo disprezzo per la vita del massimo rappresentante della nostra comunità cittadina, così duramente colpita in questo bruttissimo periodo dall' epidemia Covid-19, con contagi e morti in crescita spaventosa". Così in una nota Franco Dambra, Coordinatore Camera del lavoro di Barletta.

"È sotto gli occhi di tutti la situazione sanitaria pesantissima della nostra città e della nostra provincia, ormai fuori controllo e determinata in larghissima parte da comportamenti sbagliati e superficiali di molte persone; ciò ha determinato la richiesta del Sindaco, unitamente agli altri sindaci di questa provincia, in sede di Prefettura, dell'istituzione della zona rossa nella nostra realtà territoriale al fine di arrestare la corsa verso il precipizio. Il diritto di critica per le scelte di un'Amministrazione e di un Sindaco è sacrosanto e un'organizzazione sindacale come la Cgil lo considera un diritto irrinunciabile, allorquando lo si deve necessariamente esercitare per esprimere il proprio punto di vista su fatti e comportamenti anche di rappresentanti pubblici delle istituzioni. Ma è assolutamente sacrosanto il diritto alla vita per tutti i cittadini, compreso il primo cittadino a cui formuliamo gli auguri di un’ottima salute per lunghissimo tempo. Da parte nostra facciamo, altresì affidamento su un ritrovato spirito di solidarietà, comprensione e responsabilità nella stragrande maggioranza dei cittadini per creare nel più breve tempo possibile le condizioni di una ripresa generale di tutte le attività lavorative, oltre che di una maggiore tranquillità nella vita quotidiana delle persone. La Cgil, con i suoi continui stimoli e con le sue proposte, farà come sempre la sua parte".