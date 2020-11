Si è tenuta ieri sera, 25 novembre, durante la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la presentazione della nuova campagna di comunicazione del Centroantiviolenza “RiscoprirSì…”.

“Non lavartene la mani” è il titolo attribuito al progetto comunicativo che ha l’obiettivo di diffondere in maniera capillare sul territorio dei vari ambiti i servizi offerti dal Cav tramite dei dispenser che, oltre a contenere il gel disinfettante per la mani, conterrà brochure informative e numeri utili nel caso in cui una donna dovesse essere vittima di violenza.

I contenitori saranno posizionati in tutte le farmacie nelle città in cui opera “RiscoprirSì…”, grazie alla collaborazione con Federfarma Bat e Bari.

La Presidente del Centro, Patrizia Lomuscio, durante la presentazione ha sottolineato l’importanza di questa campagna: «un’idea nata durante il periodo di lockdown con l’obiettivo di “essere presenti fisicamente” in un luogo in questo periodo molto frequentato da tutti noi e, quindi, anche dalle donne vittime di violenza, per far giungere a quante più persone possibili il messaggio dei servizi che offriamo negli ambiti da noi gestiti, cioè, Andria, Canosa-Minervino-Spinazzola, Corato-Ruvo-Terlizzi e Modugno-Bitetto.

Ringrazio Federfarma Bat e Bari per aver sposato sin da subito il nostro progetto e aver dato un importante contributo per il raggiungimento del miglior risultato dello stesso».

La Presidente del Cav “RiscoprirSì…” ha ringraziato l'amministrazione per il sostegno mostrato sin dall’inizio del suo mandato e ha concluso: «invitiamo tutte le donne vittime di violenza a rivolgersi, in caso di necessità ai Cav autorizzati dall’ente regionale, così come previsto anche dalla normativa, per ricevere il dovuto sostegno e aiuto in collaborazione con gli altri enti istituzionali a ciò preposti».