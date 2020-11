Strade dello Shopping, cambiano gli orari dei negozi a Barletta

Cambiano ancora gli orari dei negozi a Barletta. Da mercoledì 11 novembre e fino al 3 dicembre, i negozi iscritti all’Associazione Strade dello Shopping di Barletta, in larga parte, modificano i loro orari di apertura al pubblico come segue: 09:00/13:00 –16:00/20:00.



"La sensibilità sociale nei riguardi della grave emergenza sanitaria in atto, la lettura degli ultimi DPCM emanati dal Presidente Conte, i richiami e gli appelli alla prudenza del Sindaco Dott. Mino Cannito, hanno spinto i vertici dell’Associazione ad interpellare tramite un sondaggio i propri soci allo scopo di voler anticipare di una ulteriore mezz’ora gli orari serali. La risposta corale è stata quella di voler tentare questa mossa, pur sapendo che può essere difficile modificare le abitudini consolidate dei consumatori, ma nella convinzione di voler dare un segnale allo scopo di creare meno movimenti e assembramenti, così come da più parti si va sollecitando in questo sfortunato periodo di pandemia crescente. Auspicando che questo possa essere utile ad una diminuzione della curva epidemiologica sul nostro territorio, e nella considerazione che in questo periodo non sono consentiti gli spostamenti da un comune all’altro -se non per validi motivi di lavoro o di salute- ai consumatori di Barletta chiediamo di essere solidali con i negozi di Barletta che danno luce e vivibilità alla Città. I nostri negozi, i vostri negozi, sono ora più che mai il punto di riferimento per lo Shopping cittadino. Contribuiamo a rinsaldare l’economia cittadina, facciamolo in sicurezza, tutti insieme!"