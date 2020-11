Chiusura alle 18, gestori h24 contro l'ordinanza del sindaco: ricorso al TAR

I gestori degli h24 di Barletta sono sul piede di guerra. Nel mirino le decisioni del Sindaco, che ha imposto la chiusura di questa tipologia di esercizi pubblici alle 18, assimilandoli ai bar ed ai ristoranti.

Il problema, però, è che questa assimilazione – secondo gli stessi gestori – non è affatto scontata, visto che lo stesso Premier Conte nel DPCM del 03.11.2020 li ha inseriti nell’Allegato 23 che prevede le attività consentite e pertanto non sono state inserite tra le imprese destinatarie dei ristori per le chiusure anticipate.

E allora perché a Barletta devono star chiusi dalle 18 e non dalle 22 come nel resto d’Italia? Sarà proprio questo il tema cruciale da verificare nel ricorso al Tar che promettono di presentare contro la decisione del Sindaco di Barletta.

«Il nostro codice Ateco (quello che individua ciascuna attività merceologica, ndr) non è inserito né nel DPCM sulle chiusure, né nel Decreto Legge sui “Ristori” – chiarisce uno dei gestori di H24 – pertanto rischiamo di aggiungere al danno anche la beffa: non solo ci costringono alla chiusura anticipata, ma non possiamo ambire neanche ad una qualsiasi forma di risarcimento. Ma, tra l’altro, noi non chiediamo elemosina, chiediamo soltanto di poter lavorare. Il nostro fatturato maggiore lo incassiamo proprio tra le 18 e le 22, vista la nostra tipologia di servizio. Per questa ragione, non riusciamo proprio a capire la ratio di questo accanimento contro di noi. Per di più, l’asporto è consentito fino alle 22 e chi più di noi può essere considerata un’attività d’asporto? O dobbiamo iniziare a pensare che le gelaterie/yogurterie/bar che dopo le 18 fanno asporto, es. avvolgendo un cono gelato nella carta stagnola, abbiano amici in alto che glielo permettono?».

«Come facciamo a far quadrare i conti?», si chiede ancora il gestore. «Fitti da pagare, bollette Enel, mutui per l’acquisto dei macchinari, spese familiari – prosegue -, se non ci consentono di lavorare, come faremo? Il Sindaco ci deve ascoltare. A Barletta ci sono almeno 10 negozi che forniscono bevande e snack h24, non possono lasciarci senza lavoro e senza rimborsi. Così ci mettono sul lastrico».