Evento francobollo Mennea, giornalisti ammessi dopo le proteste della stampa

In una comunicazione di servizio trasmessa via mail sabato alle 18,46 la giornalista Maria Pia Garrinella quale portavoce del sindaco di Barletta ha scritto: “Si informano i colleghi delle testate giornalistiche che entro le 19 di domani, domenica 8 novembre, potranno accreditarsi per seguire l’evento celebrativo dedicato al campione Pietro Mennea, dalla galleria del teatro “Curci”, dove sarà allestita una sala stampa con un monitor dal quale seguire la cerimonia durante il suo svolgimento. Agli operatori delle emittenti televisive sarà consentito accedere alla platea in maniera contingentata per il tempo necessario alle riprese, prima dell’inizio dell’evento. La cerimonia, che dunque si svolgerà a porte chiuse, potrà essere seguita anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del sindaco Cosimo Cannito. Tali disposizioni si rendono assolutamente necessarie nel rispetto e ottemperanza dei Dpcm e di tutte le norme anti Covid vigenti. A tal proposito si raccomanda di mantenere le distanze e di essere muniti di mascherine. Alla fine della cerimonia, previsto un punto stampa. Potranno accreditarsi soltanto i giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine, uno per testata, previsto anche l’operatore per le emittenti televisive, indicando la testata per cui scrivono”.

E così, nel giro di ventiquattr’ore, il Comune di Barletta è riuscito a risollevarsi dallo… “scivolone” (com’è stato definito) di escludere gli Organi di informazione proibendo l’accesso a chiunque, in specie ai giornalisti, nel Teatro Curci designato quale location in cambio di una documentazione a posteriori.

Nella giornata di venerdì 6 novembre, al primo comunicato diffuso dall’ufficio stampa e comunicazione del Comune alle 13,34 (con l’annuncio della manifestazione senza pubblico ma con diretta tv) aveva fatto seguito alle 18,33 la nota (diffusa dalla portavoce del sindaco) di annullamento della diretta televisiva inizialmente prevista e della contestuale proibizione di accesso ai giornalisti mantenendo la presenza dei soli soggetti istituzionali.

Già nelle ore serali e fino a notte inoltrata si è potuto registrare forte malcontento fra gli operatori della comunicazione per tale “valzer”, malcontento formalizzato la mattina, sabato 7 novembre, con una serie di comunicazioni ufficiali e formali (anche via pec) indirizzate per competenza alla segreteria ed alla portavoce del sindaco, all’ufficio stampa del comune (e Prefettura) ma soprattutto all’Ordine dei Giornalisti di Bari: comunicazioni tutte incentrate sulla denuncia di lesione al diritto di cronaca come sancito dall’articolo 21 della Costituzione nel massimo rispetto del pluralismo informativo a favore dell’opinione pubblica.

Su socialmedia e web alcune testate giornalistiche on line hanno espresso opinioni e commenti:

Dissenso della nostra Redazione. Francobollo Mennea, cerimonia a porte chiuse al "Curci": diretta annullata e vietato ingresso stampa. Ingiustificato divieto posto dal sindaco Cosimo Cannito alla partecipazione di giornalisti e operatori dell'informazione. Nessun Dpcm emanato finora vieta il diritto di cronaca.

Se il Covid rischia di limitare la libertà di informazione. Clamorosa la decisione del Comune di Barletta: evento off limits per la stampa https://www.barlettaviva.it/notizie/se-il-covid-ri...

Francobollo per Mennea, porte chiuse alla stampa a Barletta: perché? Lettere aperta all'amministrazione Cannito

07/11/2020.Barletta - Proibito ai giornalisti il Teatro Curci per il francobollo di Pietro Mennea: insopportabile lesione della libertà di stampa da parte dell'amministrazione comunale. Dissensi e proteste per la decisione unilaterale del sindaco Cannito. http://www.comitatoprocanne.com/newsDett.asp?news=...

Il Presidente dell’Ordine Giornalisti della Puglia, Piero Ricci, ha costantemente monitorato durante l’intera giornata l’evolversi della situazione e, intuendone la brutta e potenziale deriva, è intervenuto in modalità soft definendo a distanza quanto si svolgerà domani mattina in presenza. Mentre sui social tambureggiavano le richiesta da parte degli utenti di essere il più ampiamente aggiornati sull’evento francobollo Mennea.

Conclusione momentanea: dallo spaccato di questo evento lato Stampa emerge la fragilità dei rapporti fra Comune di Barletta (livello istituzionale quanto politico-amministrativo) e mondo dell’informazione in generale ma soprattutto su scala strettamente cittadina.

Tutti temi sui quali, nella prospettiva di cambiamento/miglioramento a vantaggio della maggiore trasparenza possibile verso la gente e la cittadinanza tutta, sicuramente torneremo in argomento. Presto. Prestissimo…

Nino Vinella