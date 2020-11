Francobollo Mennea, cerimonia a porte chiuse al "Curci": diretta annullata e vietato ingresso stampa

Il 28 luglio 1980 a Mosca Pietro Mennea consacrò la sua carriera di atleta con uno degli obiettivi più ambiti per ogni sportivo: vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Un momento che tutti gli appassionati non dimenticheranno e che ormai è scolpito per sempre nella storia dell’atletica italiana e internazionale.

Proprio per ricordare la vittoria della “Freccia del sud” si terrà lunedì prossimo, 9 novembre, con inizio alle ore 11,00 presso il teatro Curci, la presentazione ufficiale, non aperta al pubblico, dell’emissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un francobollo appartenente alla serie tematica “Lo Sport” dedicato a Pietro Mennea nel 40° anniversario della medaglia d’oro ottenuta alle Olimpiadi di Mosca.

Nel massimo rispetto delle norme anti-covid vigenti, saranno presenti il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, l’assessore allo Sport Ruggiero Passero, il prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani Maurizio Valiante, i senatori Dario Damiani Assuntela Messina e Ruggiero Quarto, il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani Bernardo Lodispoto, Ruggiero Mennea, delegato dalla Fondazione Mennea, i consiglieri regionali Filippo Caracciolo e Giuseppe Tupputi, il presidente regionale della Federazione Italiana Atletica Leggera (Fidal) Giacomo Leone e il direttore di Poste Italiane Bari-BAT Pasquale Ragozzini.

Sono previsti video-messaggi del Viceministro del MISE Stefano Buffagni, del Presidente del CONI Giovanni Malagò,

Per favorire la visione dell’emissione, visto il particolare momento dettato dall’emergenza sanitaria, l’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Teleregione Canale 14 del digitale terrestre.

Le cartoline saranno disponibili immediatamente in tutti gli uffici di Poste Italiane di Barletta e successivamente in tutto il territorio nazionale.





AGGIORNAMENTO:



Si informa la cittadinanza che, a causa della grave emergenza sanitaria in corso dovuta al Coronavirus, la cerimonia di lunedì 9 novembre, per celebrare la vittoria alle Olimpiadi di Mosca del campione Pietro Mennea con uno speciale francobollo celebrativo, si svolgerà rigorosamente a porte chiuse. E’ pertanto annullata anche la diretta televisiva inizialmente prevista.

Non sarà, dunque, consentito ad alcuno accedere al teatro “Curci”, fatta eccezione per i rappresentanti istituzionali.

L’emissione del francobollo sarà immortalata, filmata e documentata dall’Ufficio stampa istituzionale del Comune di Barletta e diffusa ai mezzi di informazione e sui social.





NOTA DELLA REDAZIONE:

A poche ore dalla diffusione di una nota ufficiale da Palazzo di Città sullo svolgimento della cerimonia di presentazione del francobollo celebrativo dei 40 anni dall'oro olimpico di Pietro Mennea a Mosca, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito cambia idea e senza alcuna motivazione decide unilateralmente di annullare la diretta televisiva e vietare la partecipazione alla stampa, giornalisti e operatori video. Una decisione illegittima alla luce di qualunque Dpcm emanato finora per contenere il contagio da Covid-19, poiché la normativa prevede solo il rispetto delle misure di sicurezza nello svolgimento dell'attività, che sarebbero serenamente garantite all'interno di un luogo ampio come il teatro comunale "Curci" dislocando gli operatori dell'informazione per esempio nei palchi ben distanziati.

Il diritto di cronaca è attività costituzionalmente garantita dall'art. 21 e al momento su tutto il territorio nazionale (si pensi alle "zone rosse" e vari focolai dai quali ogni giorno gli inviati svolgono il loro prezioso lavoro di informazione) non limitata da alcun intervento normativo. Pertanto, la nostra Redazione esprime pieno dissenso rispetto alla decisione illegittima e incostituzionale del sindaco di Barletta.