Halloween, il sindaco Cannito: "Quest'anno c'è un mostro vero da affrontare"

"Sappiamo bene quanto questa ricorrenza negli ultimi anni abbia preso piede anche in Italia e dalle nostre parti, pur non appartenendoci.

So benissimo che per domani sera (stasera, ndr) qualcuno si starà già organizzando.

Voglio ricordarvi che quest’anno le cose sono diverse, abbiamo un incubo vero da affrontare, altro che Halloween, c’è un mostro reale e pericoloso e c’è poco da scherzare.

Per questo vi prego e prego i genitori di verificare che i ragazzini non vadano in giro, che non organizzino feste o, peggio ancora, non usino altri luoghi improvvisati per ritrovarsi, quali locali, sottani, garage e simili.

I controlli ci sono e sono serrati, ma è soprattutto al virus che non si sfugge. Non siate stupidi e incoscienti, abbiate cura di voi stessi e delle persone vicine a voi.

Tornerà per tutti il tempo per festeggiare, scherzare e stare con gli altri. Ora non è il momento. Dobbiamo cercare di fare il possibile per contenere i contagi e farvi tornare a scuola, per studiare e stare insieme ai vostri coetanei.

Dobbiamo salvarci da questa pandemia e serve anche il vostro aiuto, siete importanti e lo sono i vostri comportamenti, anche voi dovete fare la vostra parte.

Conto su di voi!". E' l'appello del sindaco Cosimo Cannito a un comportamento responsabile.