Contributo libri di testo, dal 2 novembre consegna dei giustificativi di spesa

Il settore comunale Pubblica Istruzione informa che dal 2 novembre al 15 dicembre prossimo sarà possibile consegnare i giustificativi di spesa relativi al contributo 2020/2021 destinato alla fornitura di libri di testo per le scuole secondarie di 1° e 2° grado.



La documentazione da presentare consiste, per l’acquisto di libri nuovi, dalla fattura della cartolibreria riportante tipologia dell’acquisto, generalità dell’alunno/a, scuola e classe frequentata. Per i libri usati varrà lo scontrino fiscale con causale, unitamente alla distinta con le generalità dell’alunno/a, scuola e classe. Infine, per i dispositivi informatici, sarà necessaria la fattura con le generalità sia del richiedente il beneficio che del fruitore del dispositivo, indicando anche in questo caso istituto e classe di riferimento.



La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica alla mail fornitura.libriditesto2020_21@comune.barletta.bt.it con unico invio. Tutti i fogli, scansionati, riporteranno la firma del richiedente che avrà cura di fornire un numero di cellulare, codice IBAN e copia del documento d’identità valido. In caso di presentazione di giustificativi per più figli, si dovrà inviare una mail per ciascuno.



Dopo i controlli il contributo sarà erogato unicamente a mezzo bonifico bancario o postale.



A causa delle note restrizioni anti contagio non saranno ammesse documentazioni cartacee presso gli uffici. Informazioni al numero 0883 516715, eventuali ricevimenti del pubblico saranno consentiti solo previo appuntamento telefonico al numero riportato. Dettagli sulle procedure sul sito www.comune.barletta.bt.it sezione News.