Confesercenti Bat, Confcommercio Bat e APE Barletta: incontro per un programma condiviso

Le associazioni Confesercenti Bat, Confcommercio Bat e APE Barletta si alleano per avviare un percorso condiviso e collettivo, al fine di mettere in campo azioni concrete per lo sviluppo del settore e per il bene ultimo del suo consumatore. Il momento di crisi profonda, a causa dell’emergenza Coronavirus, che oggi sta interessando la categoria, e non solo, impone ai suoi delegati un confronto e incontro.

I punti cardine del progetto saranno portati all’attenzione ed esplicati durante una conferenza stampa prevista per martedì 27 ottobre alle ore 17,30 presso il Futur Center in viale Guglielmo Marconi, 39 a Barletta. Durante l’evento interverranno: Antonio Quarto e Tito Derossi in qualità di referenti di APE Barletta, Francesco Divenuto in qualità di presidente Confcommercio Barletta, Mario Landriscina e Francesco Petruzzelli delegati Confesercenti Bat e Marco Dimalta in qualità di presidente giovani imprenditori Confcommercio. A moderare l'incontro: la giornalista Antonella Filannino.

I temi focali del programma, insieme a una parentesi sulle nuove disposizioni anti-covid, riguarderanno la sicurezza urbana e il fenomeno della criminalità; la prospettiva di una città sostenibile; la regolamentazione comunale sulle occupazioni di suolo pubblico e la costituzione di un Tavolo permanente con il Sindaco e l’amministrazione comunale.

Durante la conferenza saranno assicurate tutte le norme anti contagio da Coronavirus. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina.