Ottobre Rosa a Barletta, ​Italia in comune Donne chiede di illuminare un monumento

In occasione della campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno delle donne, illuminiamo il nostro patrimonio artistico e monumentale di rosa. "I palazzi di città e i monumenti italiani si stanno colorando di rosa", dichiara Grazia Desario presidente provinciale Bat di Italia In comune.

Le donne di Italia in comune Barletta, per manifestare vicinanza alle donne colpite di tumore e per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione, chiedono al Sindaco Cannito di illuminare un nostro monumento, per esempio il Castello, o il Palazzo di città di rosa. "Sarebbe un gesto molto significativo per le donne sentire la vicinanza e l'attenzione delle istituzioni, e stiamo certe che la nostra proposta sarà ben accolta, tenendo conto della sensibilità del nostro primo cittadino, sempre in prima linea durante la sua professione di medico".