Le Vie del Sale, progetto Unpli Puglia alla scoperta del territorio

"Le vie del Sale" è un progetto organizzato da Unpli Puglia con il patrocinio del Comune di Barletta e della Pro Loco di Margherita di Savoia e si pone come un percorso - esperienza con l'obiettivo di favorire la conoscenza e la scoperta di siti e beni di interesse storico, artistico e culturale - quali musei, cattedrali, castelli, torri, insieme alla scoperta e alla fruizione di siti e beni di interesse artistico, culturale e paesaggistico meno noti, ossia non ricadenti tra gli attrattori culturali più visitati e conosciuti del territorio regionale, ed in particolare nella provincia Barletta Andria Trani.



Le attività rientrano nel programma InPuglia365 finanziate dall'Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione.

PROGRAMMA:

Sabato 17 Ottobre 2020

Cantina Casaltrinità - Trinitapoli

Ore 10.30: Svinando - visita e percorso guidato in cantina;

Ore 11.00: Wine Experience - Laboratorio di avvicinamento al vino e degustazione di prodotti tipici.

Barletta - Centro Storico

Ore 15.30: La città della Disfida - Visita e percorsi guidati alla Pinacoteca De Nittis - Palazzo della Marra e Castello;

Ore 16.30: La città della Disfida - Apertura Straordinaria e fruizione della Chiesa del Real Monte di Pietà;

Ore 18.00: Colazione in giardino - Degustazione di The e Tisane nel giardino della Pinacoteca De Nittis;

Ore 19.00: Il Trabucco - Passeggiata al Trabucco (Molo di Levante).

Domenica 18 Ottobre 2020

Ore 10.00: Le vie del Sale - Passeggiata nella riserva naturale delle saline (Villaggio dei Salinieri);

Ore12.30: Buona e Saporita - Laboratori esperienziali di pratica e conoscenza enogastronomica e degustazione di prodotti tipici;

Ore 15.30: Visit Margherita di Savoia - Visita e percorso guidato a luoghi di interesse turistico, storico artistico, culturale e paesaggistico (Chiesa Madre del Santissimo Salvatore e Museo del Sale).

Per tutti gli eventi saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

- Mascherine obbligatorie;

- Gel igienizzante;

- Misurazione della temperatura;

- Ingressi contingentati nei luoghi chiusi;

- Distanziamento sociale;

- Somministrazione monoporzioni pasti.

Info e Prenotazioni 3791281774 - progettiunplipuglia@gmail.com

oppure iscriviti qui https://docs.google.com/.../1JsRN8pi6als5qRHwgwDy.../edit...

Servizio navetta con partenza da Ruvo di Puglia