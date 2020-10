Proroga delle esenzioni del ticket sanitario per reddito

Le persone che beneficiano delle esenzioni del ticket sanitario per reddito hanno tempo fino al 31 marzo 2021 per il rinnovo annuale. L'ulteriore proroga di sei mesi è finalizzata a ridurre allo stretto indispensabile le occasioni di affollamento presso gli sportelli delle Aziende sanitarie locali.

Chi non possiede più i requisiti di reddito per l’esenzione ticket è responsabile dell’uso improprio del codice e non può più richiedere al proprio medico di apporlo sulle ricette.