Integrazione scolastica alunni diversamente abili, avviato il servizio

Dal 1° ottobre parte il Servizio per l’Integrazione Scolastica e Sociale Extra-scolastica in favore degli alunni diversamente abili per l’anno scolastico 2020/2021.

Il Servizio opera all’interno di un progetto educativo e formativo strutturato in funzione della crescita armonica della personalità dell’alunno. Consiste in interventi educativi volti a favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di autonomie sociali e di comunicazione intenzionale finalizzate all’integrazione dei minori all’interno del contesto scolastico ed extra-scolastico.

Sono previste, altresì, attività laboratoriali e ludico-ricreative extrascolastiche, anche durante il periodo estivo.

Per l’a.s.2020-2021 sono stati ammessi n. 333 minori che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città di Barletta.

Negli ultimi anni si registra un rilevante incremento delle domande, a conferma che il Servizio, implementato anche quest’anno con risorse di Bilancio comunale, incontra l’apprezzamento delle famiglie e risulta essenziale per garantire il diritto allo studio dei minori con disabilità.