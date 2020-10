Fornitura buste differenziata 2020, termine ultimo 16 ottobre

L'azienda Bar.S.A. S.p.A. e l'amministrazione comunale di Barletta informano la cittadinanza che sarà possibile ritirare la propria fornitura delle buste per la raccolta differenziata entro e non oltre il 16 ottobre 2020 compreso, presso il Centro di raccolta del Parco degli Ulivi sito in via degli Ulivi (angolo con via dei Salici).

A seguito di questa data il servizio, che si riferisce alla fornitura di buste per l'anno 2020, non sarà disponibile in quanto si procederà a inventario e approvvigionamento al fine di predisporre la fornitura relativa all'anno 2021. Le tempistiche saranno prontamente comunicate alla cittadinanza.

L'Ecocentro Parco degli Ulivi è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ed il Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.