Polemica scuole di danza, interviene AIDA nazionale: "Lesa l'immagine, bene le scuse del Sindaco"

Ha varcato i confini locali la polemica fra le scuole di danza cittadine e il sindaco Cosimo Cannito, all'indomani delle sue dichiarazioni sulla inopportunità di mandare i figli a lezione, per contenere contagi da coronavirus. A prendere posizione sulla vicenda, in difesa della categoria, è l'AIDA nazionale, con un comunicato che pubblichiamo di seguito:



"A.I.D.A. Associazione Insegnanti Danza Accademica diplomati presso il Teatro alla Scala, nella persona della sua presidente Marisa Caprara, accoglie con soddisfazione le scuse che il Sindaco di Barletta, Sig. Cosimo Cannito, ha voluto esprimere alle scuole di danza del territorio dopo il suo intervento di venerdì 25 settembre e valuta positivamente l’incontro promosso dallo stesso per chiarire le eventuali incomprensioni che ne sono derivate.

L’Associazione evidenzia come la posizione espressa dal Sig. Cannito dipinga un quadro non rappresentativo dello stato delle cose e leda all’immagine e all’identità delle scuole di danza non solo del territorio pugliese, ma di tutto il paese. Questo episodio ha portato alla luce una situazione più ampia di difficoltà e precarietà, venutasi a creare in primo luogo a causa dell’emergenza sanitaria che ha investito il paese e, in secondo luogo, in seguito alla ripresa concomitante delle attività scolastiche ed extra-scolastiche. Le scuole di danzahanno dovuto affrontare un periodo di profonda difficoltà durante il lockdown, che ha comportato sacrifici economici significativi e,per molte realtà, purtroppo definitivi; la volontà di insegnare in sicurezza è stata la priorità, principale sentimento, prima ancora dell’entusiasmo derivato dalla possibilità di tornare finalmente nelle amate sale. I rigidi protocolli, in costante evoluzione, sono stati da subito rispettati;a questo si è aggiunta la difficoltà oggettiva di dover assecondare gli orari scolastici per pianificare le lezioni di danza,orari che risultano diversi da scuola a scuola (a discrezione dei dirigenti di ogni Istituto) e che, talvolta, occupano anche quello spazio pomeridiano che solitamente era dedicato ad attività artistico/sportive extra-scolastiche. In questo contesto, a rimetterci è in primo luogo la qualità del percorso di crescita di bambini e ragazzi, privati di un importante momento di svago e formazione artistica; in secondo luogo, l’attività delle scuole di danza, che hanno visto una considerevole diminuzione del numero di allievi.

A.I.D.A, da anni impegnata a livello nazionale per promuovere un corretto metodo di insegnamento della danza classico-accademica, si avvale dinumerose scuole associate anche nel sud Italia, chene condividono la mission: l’allievo, la sua formazione, la sua sicurezza sono da sempre al centro dell’impegno quotidiano di insegnanti e direttori, non solo in questo particolare periodo. Alla luce di quanto esposto, l’Associazione chiede con forza che le istituzioni tutte sostengano le scuole di danza e, più in generale,le associazioni sportive che si occupano di attività extrascolastiche,nel creare un dialogo costruttivo con i dirigenti degli Istituti, al fine di trovare una soluzione che garantisca a bambini e adolescenti la possibilità di studiare in sicurezza senza dover rinunciare alle proprie passioni. Un intervento deciso e determinante, necessario per risollevare da una condizione di precarietà e incertezza economiche un intero settore,che coinvolge un considerevole numero di lavoratrici e lavoratori da anni impegnati con dedizione nella crescita artistica, culturale e sportiva di giovani di tutte le età".