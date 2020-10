Pink Coastal Rowing, a Barletta progetto sportivo contro tumori al seno

Venerdì 2 ottobre alle ore 10, presso la Lega Navale Italiana sez. di Barletta, si terrà la conferenza di presentazione del progetto denominato PINK COASTAL ROWING.

Il progetto, realizzato dalla Lega Navale Italiana sez. di Barletta in collaborazione con la LILT provinciale Bat e la ASL/BAT, finanziato dalla Regione PugliaAvviso D 2019, vuole sperimentare la pratica del coastal rowing (canottaggio costiero) quale vera e propriaterapia riabilitativa per le donne operate di tumore alla mammella. L’utilità della voga in questi casi è stata scoperta dal medico canadese dott. McKenzieper evitare il linfedema,dato che il movimento con i remi svolgeuna sorta di linfodrenaggio naturale.Inoltre attraverso la pratica sportiva si cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia che colpisce numerose donne.

Interverranno alla presentazione:

•Dott. Domenico Pagazzo (Presidente LNI sez. di Barletta);

•Dott. Roberto Pio Rizzi (Consigliere alle attività sportive della LNI sez. di Barletta)

•Amm.glio Gabriele Botrugno (Direttore Nazionale della LNI)

•Avv. Alessandro Delle Donne (direttore Generale ASL/BT)

•Dott.ssa Santa Bambace(Direttore UOC radioterapia oncologica osp. “Dimiccoli”)

•Dott. Michele Ciniero (Presidente LILT ASS. ProvincialeBarletta Andria Trani)