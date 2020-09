"Un caffè con l'ambasciatore" tedesco: tappa virtuale a Barletta

In occasione della Presidenza tedesca del Consiglio dell’UE, l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, promuove l’iniziativa "Un caffè con l’Ambasciatore" per dialogare con la società civile italiana su temi europei e bilaterali.L’iniziativa prevede l’organizzazione di 20 incontri online, uno per ciascuna regione.



In Puglia l'appuntamento è organizzato in collaborazione con Europe Direct Barletta e si terrà, sulla piattaforma Zoom, lunedì 28 settembre alle ore 18.00.

L'incontro prevede un breve intervento dell’Ambasciatore Elbling che dialogherà in italiano, seguito da una sessione di domande e risposte aperte per una durata complessiva di circa 60 min.

Tutti i cittadini, le associazioni, le imprese, le parti sociali interessati a partecipare devono inviare una mail, entro il 25 settembre, a: ufficiostampa@rom.diplo.de (indicando in oggetto "un caffè con l'ambasciatore a Barletta).