Il CSV San Nicola a sostegno della cittadinanza attiva e della solidarietà sociale

La sede di Andria del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, in via Piave 79, è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

I cittadini di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani, volontari, aspiranti volontari, giovani, studenti o chi vuole semplicemente conoscere cosa fa e quali servizi gratuiti offre per la cittadinanza attiva, possono prenotare una visita presso la sede chiamando al numero 0883 59 17 51 o scrivendo a delegazionebarinord@csvbari.com.

Il CSV San Nicola ricorda le scadenze più urgenti per le associazioni che possono richiedere consulenze gratuite: adeguamento degli statuti da effettuare entro il 31 Ottobre; iscrizione ai registri; fundraising, crowdfunding e partecipazione ai bandi per progettare la ripartenza delle attività.

I volontari possono continuare a usufruire anche delle altre consulenze: amministrativa, contabile, legale e fiscale; grafica e immagine; privacy; social e media; gestione sito web.

I servizi di consulenza sono gratuiti e pensati per aiutare i volontari ad affrontare argomenti specifici guidati dai professionisti del CSV San Nicola.

Dell’offerta formativa del secondo semestre, il CSV San Nicola segnala ai volontari e agli aspiranti volontari i seguenti corsi:

21, 23 e 24 Settembre (tre diverse edizioni)

BLS-D E PBLS-D

Al termine del corso verrà rilasciato il patentino internazionale American Heart Association

in presenza presso Progetto Rianimazione ad Acquaviva delle Fonti

info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/blsd-e-pblsd





29 Settembre

Aggiornamenti sulla tenuta della contabilità degli ETS

in modalità webinar

info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/aggiornamenti-sulla-tenuta-della-contabilita-degli-ets





6 Ottobre

Illustrazione della modulistica dei bilanci per cassa e per competenza

in modalità webinar

info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/illustrazione-della-modulistica-dei-bilanci-per-cassa-e-per-competenza

I servizi logistici gratuiti sono a disposizione delle associazioni su prenotazione: gli Enti del Terzo Settore possono richiedere il prestito in comodato d'uso gratuito di diverse tipologie di attrezzature e il servizio di stampa, per lo svolgimento delle attività di volontariato.

Per accedere scrivere a delegazionebarinord@csvbari.com o chiamare al numero 0883 59 17 51.

Le associazioni che vogliono divulgare iniziative e attività possono informarsi presso la segreteria di Andria sulle modalità di accesso ai servizi dell'Ufficio Stampa per la diffusione di comunicati e la pubblicazione di notizie sul portale, sulla newsletter e sui social del CSV San Nicola.

Il CSV San Nicola sta preparando un “finale di stagione” ricco di incontri ed eventi cui portare la testimonianza dei volontari di tutto il territorio. Non potrà far a meno dell'energia e dello spirito di solidarietà che contraddistingue da sempre l’associazionismo della BAT.

Nonostante il periodo difficile che stiamo ancora attraversando, possiamo insieme, cittadini, volontari, studenti, istituzioni, operare il cambiamento che diverrà la nostra storia: per questo motivo, allo Sportello Operativo di Andria continuiamo ad accogliere.