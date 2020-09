"Banca - Impresa nelle strategie di rilancio post crisi dell'economia", ospite il prof. Ghisolfi

L'educazione finanziaria da manuale dialogherà con il mondo delle professioni, delle imprese e delle banche del territorio. Relatore e ospite d'eccezione il banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, che fa quindi ritorno in Puglia dove già in precedenti occasioni istituzionali e associative è sempre volentieri intervenuto per incontrare famiglie, studenti e organismi di rappresentanza imprenditoriale.

Sabato 12 settembre, in un incontro organizzato dal Circolo culturale Futura, Ghisolfi interverrà quale relatore principale sul tema "Rapporto Banca - Impresa nelle strategie di rilancio post crisi dell'economia", a Barletta, su invito del dottor Antonio Luzzi e con l'intervento introduttivo del senatore di Forza Italia Dario Damiani, componente la Commissione Bilancio di Palazzo Madama e promotore, assieme al suo gruppo senatoriale, di una importante iniziativa di legge a favore dell'introduzione organica e strutturale dell'educazione civica finanziaria negli ordinamenti didattici. Appuntamento al Brigantino 2, litoranea di levante, a partire dalle ore 19.