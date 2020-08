Diocesi, l'Arcivescovo ordina tre diaconi

Venerdì 4 settembre 2020, a Trani, nella Cattedrale, alle ore 19.30, S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, durante una solenne celebrazione eucaristica da lui presieduta, conferirà l’ordinazione diaconale ai tre accoliti Francesco Lattanzio, Matteo Losapio, Paolo Spera.

La celebrazione liturgica si terrà nell’osservanza del norme anticovid-19 previste per le celebrazioni liturgiche. Al fine di dare la possibilità di seguire la celebrazioni ad un pubblico più vasto, la santa messa sarà teletrasmessi in diretta televisiva su Amica 9 canale 91 e Easy Tv canale 190.

Matteo Losapio (Bisceglie, 1991), originario della comunità parrocchiale di san Pietro in Bisceglie. Laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bari e in Teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese. È membro della redazione della rivista di filosofia “Logoi.ph” e della redazione del giornale «Cercasi un fine». Socio fondatore di Associazione 21 e del progetto PoliSofia, per la divulgazione del sapere filosofico, in questi anni si è occupato prevalentemente di filosofia russa del Novecento. Da qualche anno si occupa anche di filosofia della città, di urbanistica e di architettura attraverso il suo sito ww.makovec.it. Da un anno è collaboratore parrocchiale presso la comunità della SS. Trinità in Barletta.

Paolo Spera (San Ferdinando di Puglia, 1994), originario della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in San Ferdinando di Puglia. Subito dopo essersi diplomato decide di entrare nel Pontificio seminario regionale Pio XI in Molfetta. Laureato in Teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese. Da un anno è collaboratore parrocchiale presso la comunità Santo Stefano in Trinitapoli.

Francesco Lattanzio (Barletta, 1986), originario della parrocchia Spirito Santo in Barletta. Ha aderito all’Azione Cattolica Italiana.

Dopo il Liceo Scientifico si è iscritto presso l’Università di Bari alla facoltà di Giurisprudenza conseguendo il titolo di Laurea Magistrale in Giurisprudenza con una tesi in diritto canonico.

Ha iniziato il suo cammino vocazionale presso l’anno propedeutico del Pontificio Seminario Romano Maggiore.

Dopo il primo anno presso il Seminario Romano ha proseguito il cammino vocazionale dal secondo anno presso il Pontificio Seminario regionale di Molfetta.

Ha terminato il percorso accademico di formazione filosofica-teologica conseguendo la laurea in Teologia.

Attualmente è inserito per il servizio ministeriale presso la parrocchia Cristo Lavoratore in Trinitapoli.