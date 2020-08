Attivata l’automedica al "Dimiccoli" di Barletta, servizio 118 sempre più completo

"L’attivazione dell'automedica anche per l'ospedale Mons. Dimiccoli di Barletta rappresenta un passaggio fondamentale per implementare il già molto efficiente servizio di 118". A commentare la partenza del servizio prevista per il 10 agosto è il candidato del PD al consiglio regionale Filippo Caracciolo.



"Nei mesi scorsi - afferma Caracciolo - avevo richiesto al direttore generale della ASL BT l'allestimento presso il nosocomio barlettano della postazione necessaria all'attivazione del servizio. La pandemia ha rallentato le operazioni ma ora finalmente la popolazione della BAT potrà usufruire di questo servizio, ancor più utile in un periodo come quello che stiamo vivendo”.



“Il sistema di 118 dell'ospedale Mons. Dimiccoli di Barletta- conclude Caracciolo - è senza dubbio uno dei migliori del territorio e lo ha dimostrato anche durante l'emergenza covid-19. L'attivazione dell'automedica ne andrà a migliorare una volta di più l'operatività".