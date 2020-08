Bus navetta notturno sulla litoranea di Ponente, attivato fino al 23 agosto

A partire da questa sera e fino al 23 agosto prossimo, riprende il servizio bus notturno per la litoranea di Ponente, dalle 23 fino alle 3.30. Saranno nove le corse della navetta, ogni mezz’ora, che collegherà la radice del porto (bar Conchiglia), dove si trova la fermata capolinea, con tutti i lidi del lungomare Mennea.

I passeggeri dovranno munirsi di biglietto, che sarà possibile acquistare sia a bordo del bus sia presso le rivendite, e di mascherina, obbligatoria.

L’iniziativa, suggerita dal consigliere comunale Flavio Basile un anno fa e allora già sperimentata con successo, è stata riproposta dal consigliere e nuovamente accolta dal sindaco Cosimo Cannito e dal comandante della Polizia locale, quale utile strumento per contenere l’uso delle auto su quel tratto di strada particolarmente frequentato e trafficato fino a tarda notte per la presenza dei luoghi di intrattenimento preferiti dai giovani.

“Nel 2019 abbiamo potuto sperimentare e apprezzare questa iniziativa – ha detto il sindaco Cosimo Cannito – motivo per cui siamo riusciti a organizzarla e riproporla quest’anno quasi per tutto il mese di agosto”. “Si tratta di una buona pratica – ha concluso il primo cittadino – che decongestiona la litoranea in una fascia oraria molto particolare, durante la quale è molto frequentata e meno auto ci sono maggiore è la sicurezza dei nostri ragazzi”.