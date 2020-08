Temporali in arrivo, allerta meteo gialla su tutta la Puglia

Pioggia violenta e forte vento, abbattuti alberi e la vetrata del PalaBorgia Le foto

Pochi minuti di pioggia violentissima e forti raffiche di vento poco dopo le 17 a Barletta. Tanto è bastato per causare danni in città, fra chiome di alberi abbattute e strade allagate; e non solo: al PalaBorgia il vento ha divelto la vetrata di ingresso, proprio mentre era in corso