Puglia 2020, il top per le vacanze post covid-19, stando ai dati su prenotazioni e presenze nella nostra regione. Scorci meravigliosi di paesaggi che si lasciano ammirare dall'alba al tramonto. Un' economia, quella turistica, che si sviluppa anche e sopratutto grazie al senso civico e di appartenenza dei cittadini stessi, quando tutelano e si inorgogliscono per la propria città.

A Barletta invece, purtroppo registriamo una totale mancanza di rispetto anche per esempio per posti che potrebbero essere davvero magici, ma che vengono danneggiati e rovinati da gente priva di buon senso.

Fra questi luoghi avviliti dall'inciviltà c'è l' ingresso del porto e quella lingua di terra che collega il litorale di ponente "Pietro Mennea" a quello di levante. Ogni sera qui si radunano tantissimi ragazzi per stare lontano dalla calura cittadina e per godersi lo splendido tramonto e talvolta la luna piena che splende alta nel cielo. Una visione romantica di una città che della cultura e del turismo dovrebbe fregiarsi orgogliosa. Ed invece lo sguardo purtroppo si posa su altro, perché la spazzatura e il cattivo odore regnano sovrani tanto da non riuscire a godere di quel magico spettacolo che il cielo e il mare offrono.

In questi giorni, dopo il forte temporale, questo problema sparirà almeno per qualche giorno o meglio non sarà più visibile ai nostri occhi perché purtroppo sarà finito nel fondo del nostro mare e quindi “lontano dagli occhi e lontano dal cuore”.

Un sollievo apparente solo momentaneo, perché gli incivili ci metteranno nulla a far tornare tutto proprio come prima. Il nostro appello è soprattutto ai ragazzi che frequentano quei posti, che possano responsabilizzarsi e tutelare un patrimonio cittadino da vivere nel rispetto del decoro pubblico e mostrare con orgoglio e non con vergogna ai turisti che arrivano in città.