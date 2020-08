Università, Barletta ufficialmente "fuori sede": modificato il bando A.Di.S.U.

"Bottino centrato per Barletta, sempre più borse di studio garantite per tutti gli studenti della sesta provincia che studieranno non solo a Bari ma anche a Foggia", commenta Cosimo Carpentiere, rappresentante degli studenti universitari.

E’ quanto divenuto ufficiale e notificato dall’A.Di.S.U. Puglia, in seguito alla delibera di giunta regionale approvata con emendamento fortemente richiesto dal rappresentante degli studenti Cosimo Carpentiere, che cita testuali parole:



"Ai fini della concessione per l'anno 2020/2021 dei benefici e servizi riservati agli studenti e gestiti dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.) sono considerati 'fuorisede' gli studenti che risiedono in un comune di provincia diversa da quella della sede del corso frequentato".

In data 4 agosto è stata quindi ufficialmente notificata ed aggiornata la tabella dei comuni classificati come "Fuori sede" https://w3.adisupuglia.it/aggiornamento-tabella-dei-comuni/.

A partire da oggi, 5 agosto, gli studenti che hanno già inviato la domanda di borsa di studio attraverso il Portale Studenti (studenti.adisupuglia.it) possono modificare l’istanza presentata alla luce del nuovo status di studente fuori sede ed esprimere l’eventuale preferenza in merito al servizio abitativo.

Sono stati inoltre prorogati i termini per la presentazione delle domande di borsa di studio per gli anni successivi, sarà possibile presentare domanda fino alle ore 12:00 del 19 agosto 2020.

Una duplice vittoria per la città di Barletta su un doppio fronte quindi, che ha visto in un solo colpo ottenere un risultato storico mai raggiunto, divenendo quindi ufficialmente con tutta la sua comunità studentesca città “fuorisede” per la sede universitaria di Foggia e per la sede universitaria di Bari.