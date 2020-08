Reddito di Cittadinanza, il Comune di Barletta avvia 14 progetti utili alla collettività (PUC)

Reddito di cittadinanza: due progetti di pubblica utilità a Canne della Battaglia. Sono frutto dell’avvenuta stipula dell’apposita convenzione fra Comune di Barletta e Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia (organizzazione di volontariato ente di terzo settore) quale soggetto attuatore partner.

“Canne della Battaglia. Prossima fermata, la storia!” e “Sui binari del tempo a Canne della Battaglia. Istruzioni per l’uso” rientrano fra le quattordici proposte progettuali pervenute al Settore Servizi Sociali – Area Contrasto alle Povertà da diversi altri soggetti in ottemperanza alle disposizioni governative per cui i beneficiari del reddito di cittadinanza “sono tenuti ad offrire, nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale, la propria disponibilità per l’adesione a Progetti utili alla collettività (PUC), a titolarità dei Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore”.

A seguito dell’avvenuta procedura pubblica espletata dagli uffici di competenza, come recita la determina pubblicata all’albo informatico pretorio firmata dalla dirigente Caterina Navach, il Comune di Barletta ha preso atto di n.14 progetti come di seguito riportato: PUC “Rodari – attività di sorveglianza, igiene ambienti interni ed esterni, piccola manutenzione” – Soggetto partner: Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta; PUC “De Nicola - attività di sorveglianza, igiene ambienti interni ed esterni, piccola manutenzione” – Soggetto partner: Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta; PUC “Supporto agli uffici e front office” – Soggetto partner: Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta; PUC “Noi ci siamo” – Soggetto partner: Associazione “Operatori Barletta Soccorso”; PUC “Il valore della diversità” - Soggetto partner: Scuola Secondaria di I grado “Baldacchini-Manzoni”; PUC “Scuola accogliente” - Soggetto partner: Scuola Secondaria di I grado “Baldacchini-Manzoni” di Barletta; PUC “Canne della Battaglia. Prossima fermata, la storia!” – Soggetto partner: Comitato italiano pro Canne della Battaglia; PUC “Sui binari del tempo a Canne della Battaglia. Istruzioni per l’uso” - Soggetto partner: Comitato italiano pro Canne della Battaglia; PUC “Sicurezza a Scuola” – Settore comunale Polizia Locale e Protezione Civile (Comando Polizia Locale); PUC “Supporto alle attività amministrative” – Settore comunale Polizia Locale e Protezione Civile (Ufficio Traffico); “Sorveglianza musei Barletta” – Settore comunale Beni e Servizi Culturali; “Biblioservice” - Settore comunale Beni e Servizi Culturali; PUC “Sistemazione della onomastica e numerazione civica di alcune vie cittadine del Comune di Barletta” – Settore comunale Servizi Demografici ed elettorale; PUC “Front office anagrafe” - Settore comunale Servizi Demografici ed Elettorale.

Per l’espletamento dei Progetti PUC é stata accertata e impegnata la somma di € 25.000 in bilancio comunale prevedendo come data di conclusione quella relativa al termine della Misura economica RdC (30 settembre p.v.) salvo diverse disposizioni normative, ad eccezione del Progetto PUC “Noi ci siamo” – Soggetto partner: Associazione “Operatori Barletta Soccorso”, che prevede come data di scadenza il 31/12/2020.