RestiamoLiberi in piazza anche a Barletta: contro il rischio del reato di opinione

Continuano nelle piazze italiane le iniziative di #RestiamoLiberi, per dissentire dal ddl Zanna-Scalfarotto in discussione in Parlamento sull’omostransfobia.

Anche Barletta farà sentire democraticamente la sua voce per la libertà di espressione e di educazione con una manifestazione prevista sabato 25 luglio alle ore 20:00 in piazza Castello presso l’abside della cattedrale.

Il testo della legge prevede ulteriori misure di contrasto, già previste dal codice penale, contro le discriminazioni nei confronti del mondo Lgbt ( acronimo per riferirsi a Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender). "Gli organizzatori guardano con forte preoccupazione a questa proposta di legge in quanto si rischierebbe di introdurre il reato di opinione che potrebbe discriminare tutte le opinioni dissenzienti".