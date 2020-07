Violenza sulle donne, a Barletta una Camminata di sensibilizzazione

L’emergenza generata dall’epidemia di coronavirus ha accresciuto il rischio di violenza sulle donne, poiché molto spesso la violenza avviene dentro la famiglia.

La lotta alla violenza tuttavia non si è fermata in questo periodo. Il numero 1522 anti violenza e stalking, i centri antiviolenza e le case rifugio sono sempre rimasti attivi. Le Istituzioni hanno rafforzato gli interventi di contrasto e prevenzione.

Le oltre 1200 donne in più che si si sono rivolte ai centri antiviolenza in poco più di un mese rispetto alla media annuale dei contatti registrata nell’ultima rilevazione sono "un dato che conferma quanto la convivenza forzata abbia ulteriormente esacerbato situazioni di violenza che le donne stavano vivendo”.



“Questi numeri ci confermano che i centri antiviolenza sono un punto di riferimento per le donne, servizi essenziali che hanno tuttavia proseguito la propria attività, nonostante le difficoltà”. Ed è per questo che l' Associazione BARLETTA SPORTIVA con l'OSSERVATORIO GIULIA&ROSSELLA, organizza una Camminata di sensibilizzazione per il 24 luglio a Barletta, alle ore 18.30.



Madrina dell'evento sarà la Senatrice Assuntela MESSINA, già Membro della Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, attenta sostenitrice delle azioni e dei movimenti contro la violenza sulle donne. Partecipazione straordinaria del Presidente del Consiglio Comunale Sabino Dicataldo, fortemente sensibile alle battaglie femminili.