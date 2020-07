Coronavirus: la Puglia resta a zero, nessun contagio e nessun decesso

Anche oggi zero contagi e zero decessi in Puglia per Coronavirus a fronte dei 2421 test effettuati per verificare la presenza dell'infezione.

Dall'inizio dell'emergenza di test ne sono stati effettuati 221331. Ben 3952 sono i pazienti guariti; 56 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4456 così suddivisi: 1.497 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 669 nella Provincia di Brindisi; 1.171 nella Provincia di Foggia; 525 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

Il bollettino epidemiologico regionale odierno è disponibile cliccando qui.