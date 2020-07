Neowise, la cometa a due code fotografata nel cielo di Barletta

Adesso o fra 6.800 anni. Tanto è il tempo che dovrà passare per rivedere nei nostri cieli la cometa Neowise, visibile in questi giorni in tutto l'emisfero settentrionale del pianeta. Occhi all'insù fino al 23 luglio per ammirare l'affascinante e suggestiva doppia coda luminosa di questa stella che, passando più vicina al Sole, dal 15 luglio in poi è diventata sempre più brillante. Neowise, dal nome del telescopio che l'ha scoperta a marzo, mostra due code: una formata da polveri di colore giallastro in quanto riflette la luce del Sole e l'altra di colore blu formata da ioni.

La spettacolare cometa ha "fatto tappa" anche a Barletta, come dimostrano i due scatti fotografici che pubblichiamo, realizzati lungo la litoranea di ponente. L'orario migliore per la sua osservazione è dopo il tramonto (21:30-23:00) in una zona lontana dalle luci artificiali della città, in condizioni di cielo sereno. La direzione verso cui guardare è a Nord-Ovest e per individuarla cercare nel cielo la costellazione del Grande carro: Neowise sarà visibile immediatamente al di sotto.